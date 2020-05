Het fietspad aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal en het fietstunneltje bij MartiniPlaza in Groningen worden maandag afgesloten in verband met de werkzaamheden rond de zuidelijke ringweg.

Aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal wordt gewerkt aan de nieuwe oprit van de A28 voor verkeer vanuit het centrum. Vanwege de veiligheid kan het fietspad tussen de Brailleweg en de Van Iddekingeweg tijdens de werkzaamheden niet openblijven. De afsluiting duurt naar verwachting zo'n twee jaar.

Aan de andere zijde van het kanaal blijft het fietspad wel open. Dit fietspad is te bereiken via de Muntingbrug of de Van Iddekingebrug.

Ook de fietstunnel bij MartiniPlaza gaat maandag dicht. De bedoeling is dat het tunneltje ook niet meer geopend wordt. Fietsers kunnen de westelijke ringweg voortaan oversteken bij het Stadspark.

In de toekomst rijden fietsers op de plek van het oude tunneltje onder de ringweg door. De westelijke ringweg wordt op dit punt verhoogd.