De NS voert deze week tussen Groningen en Zwolle een test uit met zes speciale zogenoemde anderhalvemetertreinen. De treinstellen zijn zodanig aangepast dat de reizigers voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren.

In de treinen hangen folieschermen en via stickers worden de reizigers gewaarschuwd om voldoende afstand te houden. Op een groot deel van de stoelen hangt een bordje waarop staat dat het verboden is om er te zitten, zodat er tussen elke passagier voldoende afstand is.

De NS wil eerst een week lang kijken hoe de reizigers reageren op de maatregelen. Zo wil de vervoerder weten of de maatregelen ook echt worden nageleefd.



Daarna wordt de test uitgebreid naar andere trajecten. Mogelijk wordt er dan ook gebruikgemaakt van eenrichtingsverkeer in de treinen, waarbij passagiers niet meer kunnen in- en uitstappen bij dezelfde toegangsdeur. Als de proef succesvol is, worden de maatregelen doorgevoerd in alle treinen.