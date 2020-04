Groningen Airport Eelde gaat onderzoeken of het mogelijk is baaninspecties uit te voeren met drones, in plaats van met voertuigen.

Omdat het vliegverkeer door de coronacrisis grotendeels stilligt, is het mogelijk om met drones boven de start- en landingsbanen te vliegen.

Tijdens het experiment wordt een geavanceerde drone met een hogeresolutiecamera ingezet. Die camera verzamelt data waarmee de start- en landingsbaan vervolgens op de computer geïnspecteerd kan worden.

"Wij vinden het als luchthaven relevant om een bijdrage te leveren aan innovatieve ideeën", zegt Andries Poelstra, manager van de luchthaven. Hij noemt de test een mooie stap richting de toekomst van onbemande luchtvaart.

De testvlucht wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Dronehub GAE en partners Vliegend.nl en OmniDrones Aerial Services.

"De huidige baaninspectie wordt uitgevoerd met rijvoertuigen. In hoeverre de baaninspectie met een drone in de toekomst daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, is onduidelijk. "Wanneer er uit deze testen blijkt dat er substantiële voordelen te behalen zijn voor Groningen Airport Eelde, lijkt dat ons een denkbaar scenario", aldus Egbert Swierts, business developer van Stichting Dronehub GAE.