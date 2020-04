De brandweer is donderdag vroeg in de ochtend uitgerukt voor een woningbrand op de Selwerderstraat in Groningen. Dat meldt de politie op Twitter.

Volgens de brandweer waren er nog enkele personen in de woning aanwezig. Naast twee blusvoertuigen kwam er daarom ook een redvoertuig ter plaatse.

Drie personen zijn uit de woning gered en overgedragen aan het aanwezige ambulancepersoneel. Rond 7.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.