Verpleegkundigen van de intensivecare-afdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) kunnen sinds deze week een virtualrealitybril gebruiken om zich te ontspannen.

Het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG ontwikkelde de VR-relaxatie in samenwerking met VRelax. Wetenschappelijk onderzoek van het UMCG bij patiënten met psychische problemen liet zien dat VR-relaxatie onmiddellijk een positief effect heeft op het stressgehalte en de stemming.

De VR-brillen kunnen worden gebruikt om er even tussenuit te knijpen en te ontspannen in de virtuele natuur, bijvoorbeeld door te kijken naar dolfijnen of een heldere sterrenhemel.

Het is de bedoeling dat verpleegkundigen op de ic van het UMCG met de VR-bril mentaal kunnen opladen. De zorg voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus vraagt veel van het ic-personeel. Extra aandacht voor hun mentale gezondheid is nodig omdat de zware werkomstandigheden langer zullen gaan duren.

Bovendien zijn hun normale manieren van ontspannen bemoeilijkt doordat ze thuis ook te maken hebben met coronamaatregelen.

