Reinout Douma en Karin Noeken van het Noordpool Orkest roepen Groningers op om op Bevrijdingsdag gezamenlijk het nummer We'll Meet Again van Vera Lynn te zingen.

Het lied wordt op 5 mei om 21.00 uur gezongen en uitgevoerd door professionele musici, dansers, acteurs en verder iedereen die wil meedoen. Mensen die willen meezingen, kunnen zich aanmelden. Na aanmelding ontvangen de deelnemers instructies, de tekst en de arrangementen.

Het is niet toevallig dat Douma en Noeken hebben gekozen voor het nummer We'll Meet Again. Het nummer uit 1939 is het slotlied van het jaarlijkse Concert op de Amstel op Bevrijdingsdag.

Vanwege de coronacrisis is er een streep gehaald door alle activiteiten op 5 mei. Daarnaast is ook het jaarlijkse Bevrijdingsfestival in het Stadspark afgelast.

