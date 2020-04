De politie heeft maandagmiddag een Koningsdagsfeest op de Zuiderweg in Groningen waarbij tientallen mensen aanwezig waren beëindigd.

De organisatoren hebben een waarschuwing van de politie gekregen. Ze moesten het feest binnen een half uur beëindigen.

Het feest was georganiseerd om Koningsdag te vieren. "Dergelijke feesten zijn onverantwoord en onacceptabel in deze tijd. Ook op Koningsdag", meldt de politie via Twitter.

