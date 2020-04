Ook in Groningen vieren mensen Koningsdag vanuit huis. De straten zijn leeg en de gemeente heeft op verschillende plekken waarschuwingsborden geplaatst om mensen te stimuleren om thuis te blijven.

Met name de lege Grote Markt was maandagochtend een vreemd gezicht. Normaal gesproken zou het hier op Koningsdag al vroeg in de ochtend behoorlijk druk zijn. Dit jaar was de straat in het Groningse centrum bijna leeg.

Op de Martinitoren hingen traditiegetrouw wel de Nederlandse en de oranje vlaggen uit.

De gemeente heeft uit voorzorg op diverse plekken in de stad waarschuwingsborden neergezet en extra toezicht geregeld. Onder meer tussen het Waagplein en de Herestraat staat een waarschuwingsbord waarmee de gemeente Groningers probeert binnen te houden.

