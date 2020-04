De gemeente Groningen kondigt vrijdag enkele omleidingen en werkzaamheden op verschillende plekken in de stad aan.

Tussen vrijdag 24 april en woensdag 3 juni zijn er grote werkzaamheden tussen het station in Groningen en het nieuwe opstelterrein De Vonk in Haren. Er wordt door Groninger Spoorzone gewerkt aan een vierde spoor en aan de stations Groningen en Groningen Europark.

Vanaf 6 mei rijden er bovendien geen treinen op dit traject. Dat duurt tot eveneens tot 3 juni. Voor sommige werkzaamheden zijn bepaalde wegen afgesloten, omleidingsroutes zijn ter plaatse aanwezig.

Werkzaamheden Eikenlaan

Een deel van de Eikenlaan in de Groningse wijk Selwerd is dinsdag en woensdag afgesloten in verband met werkzaamheden aan het warmtenet van bedrijf Warmtestad. De afsluiting begint dinsdag om 7.00 uur en zal woensdag om 19.00 uur afgelopen zijn.

Het autoverkeer van en naar de wijk Paddepoel wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. De Vensterschool en zwembad De Parrel zijn voor bestemmingsverkeer vanuit de Paddepoel gewoon bereikbaar. Fietsers en voetgangers zullen ter plaatse worden omgeleid door verkeersbegeleiders.

Pleiadenbrug afgesloten

Vanwege de onderhoudswerkzaamheden is de Pleiadenbrug donderdag en vrijdag niet te gebruiken. Omwoners bij de brug ervaren momenteel namelijk trillingen en geluidsoverlast. De gemeente wil daar iets aan doen. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.