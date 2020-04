De politie in Groningen heeft vrijdagavond veertien personen bekeurd voor het overtreden van de noodverordening in verband met de coronamaatregelen, meldt de politie. De personen bezochten een illegaal georganiseerde gokavond.

De gokavond vond plaats in een bedrijfspand aan de Lavendelweg.

"Een dergelijk evenement, waarbij moedwillig de noodverordening wordt overtreden, is onverantwoord en onacceptabel. Daarom treden wij hier direct tegen op", schrijft de politie op Twitter.

Ook vorig weekend moest de politie in Groningen handhaven naar aanleiding van de noodverordening. In de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigde de politie een feest van de Groningse studentenvereniging Vindicat in een pand aan de Grote Markt omdat de coronamaatregelen niet in acht werden genomen.