Ziekenhuizen in Drenthe en Groningen laten de zorg voor ongeveer 80 procent van de nieuwe coronapatiënten op intensivecareafdelingen voortaan over aan twee ziekenhuizen in de laatstgenoemde provincie: het Martini Ziekenhuis en het UMCG, bevestigt een woordvoerder van het UMCG vrijdag aan NU.nl.



De medici verwachten door het merendeel van de coronazorg in twee zorgcentra op te vangen, overige ziekenhuizen in staat te stellen om reguliere behandelingen weer op te pakken en te optimaliseren.

Patiënten die nu nog op intensivecareafdelingen in ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda liggen, worden daar behandeld tot zij daaruit ontslagen worden. Het behandelen van coronapatiënten met mildere klachten blijven de andere ziekenhuizen eveneens doen.

Volgens RTV Noord moesten Drentse ziekenhuizen ongeveer 70 procent van de normale behandelingen opschorten na de uitbraak van het coronavirus. De ziekenhuizen houden wel hun speciale corona-afdelingen intact, voor het geval dat het virus ineens veel nieuwe slachtoffers maakt.

In Friesland is een dergelijke samenwerking tussen ziekenhuizen voorlopig nog niet aan de orde, laat een woordvoerder van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) weten. "Hier zijn alle ziekenhuizen in eigen tempo de reguliere zorg aan het hervatten. Sommige zijn al begonnen, andere breiden langzaam uit."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.