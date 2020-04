De brandweer heeft donderdagavond een uitslaande brand in een woning aan de Ypenmolendrift in Groningen geblust. In het pand waren geen personen aanwezig.

Twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand.

De brandweer meldde dat er veel rook bij de brand vrijkwam, en adviseerde omwonenden om de ramen en deuren dicht te houden. Even later was de brand onder controle. De brandweer had voorkomen dat de brand was overgeslagen naar omliggende panden.

Er werd vervolgens onderzocht of er nog personen in het pand aanwezig waren, maar dat bleek niet zo te zijn.