Burgemeester Koen Schuiling van Groningen zegt dat het beslist geen optie is om de coronamaatregelen in het noorden van het land eerder te versoepelen omdat daar de minste besmettingen zijn.

Dat stelt de burgemeester donderdag in een uitzending via internet van Dagblad van het Noorden. Daar reageerde Schuiling op de aankondiging van premier Rutte dat de meeste coronamaatregelen in Nederland voorlopig blijven voortduren.

De burgemeester zegt dat afzwakking van de maatregelen in de noordelijke provincies ook geen gespreksonderwerp is geweest in het overleg tussen de Nederlandse burgemeesters en het kabinet.

Volgens Schuiling is dat enerzijds omdat er nog te weinig bekend is over het virus. Anderzijds ook omdat de kans op besmetting in de samenleving toeneemt met elke grote beweging in de samenleving, zoals carnaval in de zuidelijke provincies.

"Mensen kunnen bij afzwakking van de maatregelen besluiten massaal naar Noord-Nederland op vakantie te gaan. Maar dan heb ik een handhavingsprobleem", zegt Schuiling.

De burgemeester is in ieder geval zeer te spreken over de manier waarop in Groningen de regels worden nageleefd. Volgens hem zijn er tot nu toe heel weinig boetes uitgedeeld, en hij verwacht niet dat mensen nu massaal regels gaan overtreden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.