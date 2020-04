De gemeente Groningen is bereid om alleenstaande minderjarigen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen.

De gemeente vindt dat alle kinderen onder alle omstandigheden recht hebben op onderdak, voeding, medische zorg en onderwijs.

"Deze kinderen mogen niet tussen wal en schip vallen. We hopen dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt en een beroep op ons en andere gemeenten doet om kinderen opvang te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat hiervoor voldoende draagvlak is in de gemeente Groningen. Wij staan klaar als dat nodig is", aldus verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor.



Vanuit veel Nederlandse gemeenten komt een dringende oproep aan het Rijk om een deel van de minderjarige kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland over te nemen.

Vorige week start een landelijke actie onder de hashtag #SOSmoria. Deze actie is een oproep aan het kabinet om zo snel mogelijk kinderen uit de kampen op te nemen. Dit in navolging van landen als Duitsland en Luxemburg. De actie wordt in verschillende Nederlandse steden georganiseerd, waaronder Groningen.