De Groningse KEI-week, die van 10 tot en met 14 augustus op de agenda stond, gaat dit jaar niet door als gevolg van de landelijke coronamaatregelen.

De KEI-week is de algemene introductieweek voor alle aankomende eerstejaars studenten in Groningen.

Dit jaar kan de introductieweek niet doorgaan, omdat premier Rutte dinsdag aankondigde dat evenementen tot 1 september worden afgelast. De organisatie laat weten na te denken over een algemene vorm van de introductieweek.

"Wij hebben vanuit Stichting KEI de afgelopen periode niet stilgezeten en nagedacht over eventuele alternatieve vormen van de introductieweek, waarmee we de aankomende studenten toch kunnen voorzien van informatie over het studentenleven in Groningen", laat de organisatie weten.

De organisatie hoopt binnen enkele weken een concrete invulling bekend te kunnen maken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.