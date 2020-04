Het culturele festival Noorderzon gaat niet door. Het elfdaagse festival, dat gepland stond van 13 augustus tot en met 23 augustus, is geschrapt doordat het kabinet de vergunningsplichtige evenementen tot 1 september heeft verboden.

De organisatie van het festival onderzoekt nu de mogelijkheden voor een kleinschalig zomerprogramma met lokale partners. Daarbij wordt rekening gehouden met wat er kan en mag volgens de richtlijnen van het kabinet.

Na de persconferentie van minister-president Mark Rutte op dinsdag 12 mei wordt zo snel mogelijk meer bekendgemaakt over het eventuele zomerprogramma, zo meldt de organisatie woensdag.

"Uiteraard willen we wel iets bieden om naar uit te kijken", aldus festivaldirecteur Femke Eerland. "Er is zoveel moois wat nu ongezien, onbeleefd en onbeluisterd blijft. We hopen daar een goede en veilige manier voor te vinden en dat zal hoe dan ook geen festival zijn."



De editie van Noorderzon van volgend jaar staat gepland van 19 augustus tot en met 29 augustus.

