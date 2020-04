Een webcam van de Gasunie heeft dinsdagochtend rond 10.00 uur mogelijk een inslag van een meteoriet gefilmd. Te zien is hoe een object met grote snelheid op de stad afkomt.

Het object lijkt ook ergens in de stad neer te komen, maar het is niet bekend waar. De webcam die de beelden filmt, wordt ingezet om een nestkast van slechtvalken te filmen.

Sterrenkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen heeft zijn twijfels of het echt om een meteoriet gaat. Volgens hem zou iemand het verschijnsel met eigen ogen gezien moeten hebben. "Daarvan zijn bij mij nog geen meldingen bekend."

Jurriëns denkt dat de beelden authentiek zijn. "Maar een daglichtmeteoor moet eigenlijk heel helder zijn. Het lijkt op de beelden ook alsof het voorwerp uitwaaiert. Je mist nu ook echt visuele waarnemingen van andere getuigen. En dat baart me zorgen."

31 Video Webcam filmt mogelijke meteorietinslag in Groningen

Daglichtmeteoor heel zeldzaam

Als het echt gaat om een meteorietinslag op klaarlichte dag, dan is dat heel bijzonder, benadrukt de sterrenkundige. Hij zag zelf nooit een daglichtmeteoor en er zijn bij hem slechts vijf meldingen hiervan bekend in Nederland. "Het is een heel zeldzame gebeurtenis."

Jurriëns weet niet goed wat een alternatieve verklaring kan zijn voor wat er op de beelden te zien is. "Misschien een zwem vogels of insecten? Maar de snelheid is wel erg hoog." Hij roept mensen die iets gezien hebben op om zich bij hem te melden.