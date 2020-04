Van alle Nederlanders zijn Groningers tussen 1 juli 2019 en 31 januari 2020 het vaakst beboet voor bellen of appen tijdens het fietsen. Maandelijks werden gemiddeld 428 fietsers op de bon geslingerd.

Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Het gaat om een gemiddelde van 25,7 boetes per 10.000 inwoners in de gemeten periode. Het landelijk gemiddelde is 13,9 boetes per 10.000 inwoners.