Het treinverkeer vanaf de stad Groningen krijgt vanaf vrijdag te maken met flink wat hinder. Eerst wordt er gewerkt aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden en daarna zijn er werkzaamheden tussen Groningen en Assen.

Er zijn tussen 24 april en 3 juni vrijwel doorlopend stremmingen op de verschillende trajecten.

Vanwege het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) wordt er in de meivakantie gewerkt aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Van vrijdagavond 24 april 20.00 uur tot en met dinsdag 28 april rijden er geen treinen tussen Groningen en Buitenpost en van woensdag 29 april tot en met maandag 4 mei rijden er geen treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Arriva zet bussen in. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten.

Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt aan het verbeteren van verschillende stations op de route en het plaatsen van wissels. Dat is nodig om vanaf eind 2020 een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden te laten rijden.

Andere treinstremmingen deze lente

Rondom Groningen zijn er dit voorjaar meer stremmingen. Van woensdag 6 mei tot en met woensdag 3 juni rijden er geen treinen, maar bussen tussen Groningen en Assen en Groningen en Veendam/Weener.

In de weekenden van 9 en 10 mei en 16 en 17 mei is het station Groningen helemaal niet bereikbaar per trein. Dan rijden er ook geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn, Roodeschool en Delfzijl. NS en Arriva zetten ook voor deze stremmingen bussen in.

Aangepaste dienstregeling

Zowel NS als Arriva rijden momenteel een aangepaste dienstregeling vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De treinen en treinvervangende bussen blijven rijden zodat mensen met een vitaal beroep, of zij die om een andere reden genoodzaakt zijn te reizen, de trein kunnen blijven gebruiken. Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig.