De brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Voermanstraat in Groningen.

Bij de brand is niemand gewond geraakt, meldt de brandweer.

De brandweerlieden ontvingen in de middag een melding over een brand in een woning aan de Voermanstraat. Omdat niet duidelijk was of er mensen aanwezig waren in het huis, riep de brandweer nog een tweede voertuig op.

De brand in de achterkamer van de woning was snel onder controle.