Bewoners van de Groningse wijk Selwerd kunnen vanaf dinsdag terecht in Selwerds WoonWagen om vragen te stellen over de wijkvernieuwing die op de planning staat. Dat laat de gemeente maandag weten.

De gemeente wil de Populierenlaan en de Beukenlaan opnieuw gaan inrichten. Omwonenden zijn daarover geïnformeerd aan de hand van een brief en een online presentatie. Ze kunnen vanaf dinsdag een voor een langskomen in de woonwagen voor vragen, opmerkingen en ideeën.

Door de coronacrisis kan de gemeente niet persoonlijk contact hebben met de omwonenden. "De gemeente is op zoek naar mogelijkheden om toch persoonlijk met bewoners in contact te komen en blijven", zo legt wijkwethouder Paul de Rook uit.

"Techniek helpt ons heel veel, maar neemt het belang van persoonlijk contact, juist voor dit soort zaken, niet volledig weg. In deze tijd kunnen we niet op de normale manier contact hebben via bijvoorbeeld bewonersavonden en ontwerpsessies. Met de woonwagen kunnen we op diverse plekken in de wijk toch dat persoonlijke contact aangaan."



In de woonwagen is plaats voor maximaal drie personen, die worden gescheiden met plexiglas.



De plannen voor wijkvernieuwing in Selwerd gaan ondanks de coronacrisis wel gewoon door. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf is het in niemands belang om dat nu stil te leggen.

