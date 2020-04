Op de Apenrots bij Gasunie in Groningen is in de nacht van zondag op maandag het eerste slechtvalkjong uit het ei gekropen. Al snel werden nog twee valkjes geboren.

Het is al voor de vijfde keer op rij dat hetzelfde slechtvalkpaar komt broederen in de nestkast aan de Apenrots. "Dat is uniek, want het gebeurt nergens anders in Groningen", aldus de Gasunie. Dit jaar heeft het vrouwtje vier eieren gelegd.

Het nestje wordt gefilmd door webcams. "We wisten dat de eerste geboorte een dezer dagen aanstaande moest zijn. De webcams werden de afgelopen dagen dan ook door meer kijkers in de gaten gehouden. Vannacht was het zover", zo laat een woordvoerder van Gasunie weten.



De nestkast biedt een goede omgeving, omdat het dichtbij het stadspark en natuurgebied de Onlanden ligt. Voorgaande jaren werden er al meerdere slechtvalken geboren. In 2016 werden er vier geboren, in 2017 drie, in 2018 twee en in 2019 vier.