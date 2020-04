De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest van de Groningse studentenvereniging Vindicat in een pand aan de Grote Markt beëindigd omdat de coronamaatregelen niet in acht werden genomen, zo bevestigt een politiewoordvoerder zaterdag in gesprek met NU.nl.

De politie kreeg de melding over het feest rond 1.00 uur binnen. In totaal waren er vijftien mensen op het feest aanwezig.

Alle vijftien aanwezigen zijn bekeurd.

