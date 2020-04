Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdagmiddag in hoger beroep twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist tegen een Groningse vrouw die in 2018 twee minderjarige meisjes in de prostitutie zou hebben laten werken, meldt Dagblad van het Noorden.

Daarnaast zou de vrouw schuldig zijn aan het witwassen van 25.000 euro.

De vrouw werd in 2018 aangehouden op verdenking van mensenhandel. Ook de vriend van de verdachte zou betrokken zijn geweest. Volgens het OM konden de twee slachtoffers van zeventien jaar oud geen weerstand tegen hen bieden.

In 2019 eiste het OM voor de rechtbank in Groningen nog een celstraf van vijf maanden. De rechtbank besloot toen echter tot een celstraf van twee jaar, dezelfde straf die het OM in hoger beroep eist.

De vrouw ging na de uitspraak in Groningen in hoger beroep, omdat ze vond "dat ze nauwelijks een rol bij het delict had gespeeld". Ze verklaarde onder druk van haar 36-jarige vriend uit Surhuisterveen te staan. Ze zou regelmatig door hem zijn mishandeld.

Haar vriend werd vorig jaar tot dertig maanden celstraf veroordeeld. Hij bekende, maar verklaarde ook dat de twee meisjes al in de prostitutie werkten voordat hij ze leerde kennen. Een van de slachtoffers diende echter een schadeclaim van 10.000 euro in.

De uitspraak van de rechter is over twee weken.