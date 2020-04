De warenmarkt in de Groningse binnenstad kan openblijven dankzij de extra maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen.

Dankzij een andere opstelling van de kramen en een gedeeltelijke verplaatsing kan de markt voorlopig openblijven tijdens de coronacrisis. "Maar we zijn wel afhankelijk van het weer en de gemoedstoestand van het winkelend publiek", aldus marktmeester Dirk Jan Kooiman op de website van de gemeente.

De markt wordt georganiseerd door de gemeente en marktmeesters leiden het in goede banen. Volgens Kooiman is de markt geen vermaak, maar "een groot warenhuis dat in een eerste levensbehoefte voorziet".

