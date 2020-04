Een 32-jarige man is woensdagavond aan de Spechtenhof in Stadskanaal voor zijn eigen woning ernstig mishandeld door drie mannen. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens Dagblad van het Noorden werd er tussen 22.15 uur en 22.30 uur door drie mannen aangeklopt bij het slachtoffer. De bewoner werd na het opendoen van zijn voordeur direct geslagen en kreeg daarbij ook meerdere klappen tegen zijn hoofd.

De drie daders met gezichtsbedekkende kleding, die nog niet zijn aangehouden, rende na de mishandeling weg in de richting van de Wielewaalhof en de Lijsterhof in Groningen.

De politie is direct een onderzoek gestart en is ook bezig met een sporenonderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.