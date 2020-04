De Martinitoren in Groningen kleurt vanaf donderdagavond drie avonden rood-wit-blauw om de bevrijding van de stad te herdenken. Het is donderdag precies 75 jaar geleden dat de hele stad Groningen is bevrijd van de Duitse bezetter.

Eigenlijk zou de herdenking groots worden gevierd, maar veel herdenkingsmomenten en vieringen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Burgemeester Koen Schuiling heeft een open brief (pdf) aan de Groningers gestuurd om aandacht te schenken aan de bevrijding.

"Dit had een maand van ontmoeting en verbinding moeten zijn. Verbinding van oud en jong, verleden en toekomst, herdenken en geloof in de toekomst. Maar dat doen we volgend jaar."

"Wel zal onze Martinitoren vanaf 16 april in rood-wit-blauw beschenen worden ter herinnering aan onze bevrijding", aldus de burgemeester.



De Martinitoren kleurt donderdag-, vrijdag- en zaterdag rood-wit-blauw tussen 20.00 en 1.00 uur.