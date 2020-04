Tech Politie ontvangt tientallen tips over brand in zendmast Groningen Slideshow Infographic Video De politie heeft tot nu toe zo'n 35 tips ontvangen over de man die afgelopen vrijdag een zendmast in Groningen in brand stak. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Dinsdagavond waren beelden van de brandstichting te zien in het programma Opsporing Verzocht.