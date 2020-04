Op de Taco Mesdagstraat in Groningen is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon beroofd en daarna neergestoken, meldt een 112-fotograaf. Politie Groningen is nog niet bereikbaar.

Buurtbewoners hoorden rond 23.00 uur lawaai op straat, aldus de fotograaf.

Toen ze poolshoogte namen, troffen zij een zwaargewond slachtoffer aan. Volgens ooggetuigen zou het slachtoffer zijn beroofd en is de persoon neergestoken.



De hulpdiensten hebben het slachtoffer gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over eventuele aanhoudingen is niks bekend.