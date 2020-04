De Gasunie heeft laptops gedoneerd aan zo'n 25 leerlingen van de Bekenkampschool in Groningen. De leerlingen kunnen ze goed gebruiken nu ze thuis moeten werken als gevolg van de coronacrisis.

Leerlingen van de school voor speciaal basisonderwijs halen in deze periode wekelijks op afspraak een pakketje schoolwerk af op school. De school begeleidt de leerlingen nu zoveel mogelijk op afstand, dus veelal digitaal.



Toen de Gasunie hoorde dat thuisonderwijs niet voor iedere leerling van de Bekenkampschool mogelijk was, werd er actie ondernomen.



Leerlingen en leerkrachten zijn heel blij met deze actie. "Wij staan voor goed en passend onderwijs voor onze leerlingen, juist ook nu dit in deze periode zo belangrijk is. Het is heel mooi om dan hulp uit onverwachte hoek te krijgen waardoor we onze leerlingen kunnen bieden wat zij nodig hebben", aldus Harold Bal, directeur van de school.

