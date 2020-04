Groningse basisscholen die vallen onder het Openbaar Onderwijs Groningen stoppen met het gebruik van de Amerikaanse videobeldienst Zoom, wegens verschillende beveiligingsproblemen in de app.

De app werd gebruikt voor online lesgeven tijdens de coronacrisis.

De app zou echter een beveiligingslek hebben. Zo waren er woensdagochtend pornobeelden en racistische uitlatingen te zien tijdens een digitale les van een docent van het Erasmus College in Zoetermeer.



Vanwege die onveiligheid is besloten te stoppen met het gebruik van de videobeldienst. "Het advies hierover van de afdeling IT en de functionaris gegevensbescherming, en ook de bezorgdheid onder ouders en medewerkers zijn hierin meegenomen", schrijft de onderwijsgroep.



De online lessen die voor donderdag gepland stonden, gaan niet door. Er wordt gezocht naar een alternatief.