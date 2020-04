Groningen

Groningse politie start onderzoek naar man die in taxi werd vastgehouden

De politie doet onderzoek naar een filmpje dat online is verspreid waarin een man in Groningen tegen zijn wil in door twee vrouwen wordt vastgehouden in een taxi. Op de beelden is te zien dat de man geslagen, bespuugd en uitgescholden wordt.