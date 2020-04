Het hertenkamp in het Stadspark in Groningen gaat verdwijnen, meldt de gemeente in een nieuwsbrief.

Dat de herten uit het Stadspark vertrekken, heeft te maken met de huidige staat van het kamp. De ondergrond van het terrein is al jaren erg drassig in het najaar en daardoor niet langer geschikt voor de dertig herten die er rondlopen.

Daarnaast is de oppervlakte te klein voor het aantal dieren en is er relatief weinig animo voor het hertenkamp. Er zijn geen alternatieve locaties in het Stadspark die zich voor een nieuw hertenkamp lenen.

Ook elders binnen de gemeente Groningen is er geen ruimte voor de herten. De gemeente schakelt daarom een gespecialiseerd bedrijf in dat de herten herplaatst in andere Nederlandse hertenkampen of kinderboerderijen. Dat zal gefaseerd uitgevoerd worden.

Een deel van de herten gaat komend najaar naar een andere bestemming, een ander deel in het voorjaar van 2021. De vrijgekomen grond krijgt op termijn een nieuwe bestemming. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.