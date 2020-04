De Helperzoomtunnel is vrijdagochtend opengegaan. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen het zuidelijke en het oostelijke deel van de stad.

De tunnel werd om 9.30 uur geopend.

De bouw van de tunnel is begonnen in 2017. Eigenlijk zou de enorme tunnelbak in de zomer van 2018 onder het spoor worden geschoven. Die enorme klus werd op het laatste moment afgeblazen. Afgelopen zomer lukte het inschuiven wel. In de laatste maanden is hard gewerkt aan het afwerken van de tunnel.

De opening had eigenlijk een feestje moeten zijn, maar door de maatregelen omtrent het coronavirus werd het een ceremonie waar alleen de bouwvakkers en enkele bestuurders aanwezig waren.