Het UMCG zet de komende drie maanden alles op alles om zoveel mogelijk patiënten met corona op te vangen. Er wordt opgeschaald naar 112 ic-bedden.

Volgens Henk Snapper, vicevoorzitter van de raad van bestuur, gaat het Noorden een nieuwe fase in, waarin er veel van de verpleegkundigen en artsen gevraagd wordt.

Op de verpleegafdelingen is straks plek voor maximaal 192 patiënten. Aan artsen en verpleegkundigen wordt gevraagd of ze komende maanden extra willen werken.



Om alle noodzakelijke zorg en de zorg voor de patiënten met het nieuwe coronavirus mogelijk te maken, geldt de komende drie maanden dat artsen en verpleegkundigen ook op andere afdelingen kunnen worden ingezet, meldt het UMCG.

'We vragen het uiterste'

Veel van hen draaien extra en langere diensten. Snapper: "Als raad van bestuur beseffen we dat we het uiterste van onze medewerkers vragen. Ze moeten over een langere periode pieken en dat is ontzettend zwaar. Maar alleen op deze manier kunnen we deze crisis het hoofd bieden."



Volgens het UMCG zal de noodzakelijke en acute zorg doorgaan. Het UMCG zal zich daarbij concentreren op de zorg die alleen in het UMCG kan plaatsvinden. Noodzakelijke afspraken op de polikliniek gaan door of zullen telefonisch plaatsvinden.

Voor mensen die wachten of onderzoek of behandeling wordt bekeken welke zorg op korte termijn moet doorgaan, of welke uitgesteld kan zorgen, aldus het ziekenhuis.