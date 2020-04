De verspreiding van het coronavirus heeft een grote impact op de economie, maar het leidt vooralsnog niet tot een crisis op de Groningse huizenmarkt. De rentestand is laag en de vraag is groot, en dat zal zo blijven, betoogt een van de grotere makelaars in de stad: Boekholt & partners makelaardij.

Zeker in de stad Groningen loopt volgens Boekholt de verkoop en aankoop van woningen nog goed door. Het is nog wel lastig om te zeggen wat de gevolgen zijn voor de regionale woningmarkt.



"Veel mensen die de hypotheekrente zien stijgen willen nog kopen en veel mensen denken dat ze goedkoper kunnen kopen in de coronacrisis, omdat ze vermoeden dat veel andere kopers/concurrenten afhaken in de huidige markt. Hetgeen wij makelaars overigens niet merken", zegt Niels van Diepenbeek, NVM makelaar en eigenaar van Boekholt & partners makelaardij.

Volgens Van Diepenbeek is het lastig te zeggen wat de uiteindelijke gevolgen zijn van de crisis voor de huizenprijzen. "Deze situatie is uniek en niet te vergelijken met eerdere crises."

"Ondertussen zijn er nog steeds veel zoekenden op de woningmarkt. In de afgelopen jaren zagen we dat de woningmarkt ‘droogkookte’. Zo lang er nog veel zoekenden zijn zullen naar verwachting de prijzen van woningen niet dalen."

Buiten de stad en in het hoge segment lijkt het wel rustiger te zijn geworden sinds de corona-uitbraak.