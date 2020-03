De politie doet onderzoek naar een filmpje dat online is verspreid waarin een man in Groningen tegen zijn wil in door twee vrouwen wordt vastgehouden in een taxi. Op de beelden is te zien dat de man geslagen, bespuugd en uitgescholden wordt.

De politie heeft inmiddels gesproken met de taxichauffeur en de andere betrokkenen die te zien zijn op de beelden, maar er werd door geen van de partijen aangifte gedaan. "Maar we willen toch weten wat er zich precies heeft afgespeeld en gaan daarom verder in gesprek met de twee mannen en twee vrouwen", verklaart een woordvoerder.

De vrouwen zeggen in het filmpje dat ze de man vasthouden omdat zijn vriend een jas van hen zou hebben gestolen. Dat is echter niet te zien in de beelden.