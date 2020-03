Groningen

Directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm is geschokt door de diefstal van het schilderij van Van Gogh zondagnacht uit het museum Singer Laren. Het museum in Laren had het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ in bruikleen van het Groninger Museum.