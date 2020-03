Directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm is geschokt door de diefstal van het schilderij van Van Gogh zondagnacht uit het museum Singer Laren. Het museum in Laren had het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ in bruikleen van het Groninger Museum.

"Dit is echt heel erg. De waarde van een schilderij van Van Gogh is niet in geld uit te drukken", reageert Blühm. "Het is een diefstal van een werk dat van ons allemaal is. Het moet zo snel mogelijk terug en aan het publiek getoond worden."

Volgens Blühm is dit het enige schilderij van Van Gogh dat in het bezit was van het Groninger Museum. "We hebben wel een aantal tekeningen, maar dit schilderij behoorde tot onze vaste collectie. We lenen het heel af en toe uit aan andere musea, maar dan moet het wel echt een goede tentoonstelling zijn."



Wel blijft het Groninger Museum samenwerken met Singer Laren. "We laten ons hierdoor niet afschrikken. We blijven samenwerken en we blijven mooie tentoonstellingen maken met bruiklenen."