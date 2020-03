Isabelle Diks (GroenLinks) wordt wethouder in de gemeente Groningen. Het Tweede Kamerlid vervangt Mattias Gijsbertsen die binnenkort vertrekt.

Diks was van 2008 tot 2017 wethouder in de gemeente Leeuwarden en werd daarna Tweede Kamerlid in Den Haag.



Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja heeft Diks veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in Noord-Nederland.



Diks krijgt het sociale domein, de zorg, jeugdzorg en de volksgezondheid in haar portefeuille. Ook wordt ze locoburgemeester. "De uitdagingen waar Groningen zich in tijden van het coronavirus voor geplaatst ziet, zijn van een ongekende omvang. Graag draag ik daar bestuurlijk mijn steentje aan bij", aldus Diks.



Gijsbertsen gaat aan de slag als landelijk programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis in Den Haag.

