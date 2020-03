De gemeente Groningen komt organisatoren van evenementen vanwege de coronacrisis tegemoet. Zo kunnen leges en ontheffingen worden vergoed en kijkt de gemeente naar de mogelijkheden om een afgelast evenement te verplaatsen naar een andere datum.

De organisatoren krijgen vrijdag een brief waarin ze over de maatregelen worden geïnformeerd.

Wethouder Chakor, verantwoordelijk voor het evenementenbeleid in de gemeente Groningen benadrukt dat het om een voornemen gaat.

"We kunnen natuurlijk niet met zekerheid zeggen hoe de wereld er na 1 juni uitziet en of evenementen alsnog deze zomer of dit najaar plaats kunnen vinden. Gezondheid gaat uiteraard voor. We zien echter als college dat de maatregelen rondom het coronavirus ook grote gevolgen heeft voor de evenementensector in Groningen. We willen daar waar mogelijk deze sector daarom ook ondersteunen".



Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats van alle aanvragen van organisatoren die hun evenement willen annuleren of indien mogelijk te verplaatsen naar een later moment.

Voor evenementen die na 1 juni plaatsvinden en al een vergunning hebben, gaat de vergunningverlening vooralsnog gewoon door. Naast een goed vooruitzicht voor organisatoren, vergt dit voor de gemeente als vergunningverlener de nodige organisatie. Inhalen in het najaar zou geweldig zijn; we willen dit uiteraard verantwoord organiseren, vandaar deze voorbereiding."

Een nieuwe datum is op dit moment onderdeel van de inventarisatie en uitdrukkelijk nog geen vergunning. Organisatoren worden verzocht om voor 9 april hun wensen kenbaar te maken. Afhankelijk van de situatie rondom de verscherpte maatregelen om het coronavirus in te dammen, vindt dan een nieuwe evenementeninvulling van de jaarkalender 2020 plaats. Dit gebeurt in afstemming met de veiligheidsregio en de betrokken hulpdiensten.