Een 84-jarige vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden bij een uitslaande brand in een woning aan de Groningerweg in Groningen.

De brandweer meldde dat omwonenden de bewoner direct uit haar huis hebben gehaald. Ze werd door ambulancepersoneel ter plaatse gecontroleerd. Later meldde de brandweer dat de vrouw ondanks alle inspanningen is overleden. Drie bewoners zijn nog voor de zekerheid nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Volgens de brandweer kan de woning "als verloren worden beschouwd". De Groningerweg is tijdelijk afgezet geweest voor verkeer. Vrijdag vroeg in de ochtend was de brand onder controle en kon de brandweer vaststellen dat omliggende woningen geen schade hadden opgelopen.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.