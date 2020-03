Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid neemt zijn beschuldiging aan het adres van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) terug. Hij deed dat donderdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de coronacrisis.

De minister hekelde eerder het beleid van het UMCG waarbij er extra wordt getest op het coronavirus onder het eigen personeel. Volgens De Jonge is er een tekort aan testcapaciteit. "Zo ga je geen crisis te lijf", zei de minister.



Het UMCG pareerde die kritiek door te melden dat het heeft ingezet op meerdere leveranciers van testen. In tegenstelling tot de meeste andere ziekenhuizen, waar ze vaak maar één leverancier hebben, is er bij het UMCG dus voldoende testmateriaal. Bovendien adviseert de gezondheidsorganisatie WHO ook om zoveel mogelijk te testen.



In de Tweede Kamer erkende De Jonge nu dat de situatie in Groningen inderdaad genuanceerder ligt. De minister liet weten de uitspraak terug te nemen, nadat hij contact heeft gehad met het UMCG.

