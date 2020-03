De gemeente Groningen heeft de venstertijden die gelden voor de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad tijdelijk aangepast als gevolg van de coronacrisis.

De gemeente breidt de bevoorradingstijden tijdelijk uit tot 18.00 uur in plaats van 12.00 uur. Dat betekent dat de bevoorrading in de binnenstad tijdelijk tussen 5.00 uur en 18.00 uur kan plaatsvinden.

Door de coronacrisis gaan veel winkels pas om 12.00 of 13.00 uur open. Het is voor transporteurs daarom niet mogelijk om de winkels te bevoorraden tijdens de normaal geldende venstertijden.

Volgens de gemeente is de verruiming op dit moment mogelijk omdat het veel minder druk is in de binnenstad dan normaal en er ook minder bevoorrading is. De gemeente behoudt wel het recht om het besluit terug te draaien als daar aanleiding voor is.

Het tijdelijk opschorten van de venstertijden geldt alleen voor de bevoorrading van winkels en horeca en niet voor overige logistiek, zoals bouw- en klusverkeer. Zij hebben, net als anders, nog een ontheffing nodig om na 12.00 uur in de binnenstad te mogen rijden.