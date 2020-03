Een tankwagen is woensdagochtend gekanteld op de Groningerstraat in Groningen. Er is geen lekkage, zo bevestigt de brandweer Groningen.

Het ongeval gebeurde op de oprit van de N46. De brandweer rukte uit voorzorg met meerdere voertuigen uit. Het is niet bekend of de tankwagen een gevaarlijke stof vervoert. Er ontstond geen lekkage.



De bestuurder is uit het voertuig gehaald. Een specialistisch bedrijf komt ter plaatse om te helpen bij de berging van de vrachtwagen.