Het Martini Ziekenhuis krijgt veel reacties van mensen die aanbieden om te helpen. Het ziekenhuis laat weten daar heel blij mee te zijn, maar op dit moment geen extra hulp nodig te hebben. Wel wil het ziekenhuis graag dat mensen een formulier invullen als ze kunnen helpen.

Ook mensen die geen achtergrond in de zorg hebben kunnen zich aanmelden, meldt het ziekenhuis.

“We krijgen veel reacties van mensen die willen helpen en hun steentje willen bijdragen. We waarderen dat enorm! We zijn bezig om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Op dit moment hebben we (nog) geen extra hulp nodig. De situatie kan uiteraard veranderen en daarom bieden we nu al de gelegenheid om een hulpaanbod kenbaar te maken"

Het ziekenhuis neemt telefonisch contact op met mensen die zich hebben aangemeld, als er vraag is naar extra hulp.

Aangescherpt beleid

Het ziekenhuis hanteert sinds vrijdagavond een aangescherpt beleid, vanwege het groeiende aantal patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

Veel locaties zijn bijvoorbeeld alleen toegankelijk als er een afspraak is gemaakt.

