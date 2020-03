De bestuursvoorzitter en 38 andere medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn positief getest op het coronavirus. Dat heeft het UMCG vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Het UMCG laat weten dat er in totaal 886 medewerkers zijn getest, van wie 39 positief. Een van hen is bestuursvoorzitter Ate van der Zee.

Van der Zee voelt zich goed en werkt vanuit huis. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar deze crisis aankunnen", zegt hij in een interne videoboodschap.

Van der Zee is sinds 1995 als gynaecoloog-oncoloog verbonden aan het UMCG, waar hij in 2000 werd benoemd tot hoogleraar Gynaecologische Oncologie. Tot december 2012 was hij hoofd van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie en hoofd van de sectie Gynaecologische Oncologie.

Hij trad in januari 2013 toe tot de raad van bestuur van het UMCG. In 2016 werd hij benoemd tot vicevoorzitter.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.