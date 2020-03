​​Studenten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) die de komende weken geen onderwijs kunnen volgen, bieden zorginstellingen in Noord-Nederland hun hulp aan.

De studenten hebben een speciale website opgezet waar zorginstellingen de studenten kunnen benaderen. Twee uur nadat de website live ging, hadden zich al meer dan tweehonderd studenten aangemeld om aan de slag te gaan.



"De studenten zien hoeveel werk er momenteel in de zorg is en willen graag hun steentje bijdragen", zo meldt het UMCG. "Zo zijn sommigen al actief in ondersteunende functies in de zorginstellingen waar door ziekte een tekort aan personeel is. Ook kunnen ze bijvoorbeeld in callcenters aan de slag om vragen over het coronavirus te beantwoorden."



Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.