Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) opent donderdag een corona-polikliniek. Dit is een tijdelijke afdeling voor patiënten die luchtwegklachten hebben en een afspraak hebben op één van de andere poliklinieken van het ziekenhuis.

De corona-polikliniek is voor mensen die al patiënt zijn van het UMCG. Patiënten moeten zich hier melden als om medische redenen uitstel van een behandeling niet mogelijk is of als een telefonische afspraak niet mogelijk is. Ook moeten patiënten naar de corona-polikliniek als een huisarts de behandeling niet over kan nemen.

Het UMCG neemt zelf contact op met deze patiënten. Medewerkers vragen aan hen of zij klachten hebben die te maken hebben met het coronavirus. Als dat zo is, maakt het ziekenhuis een afspraak bij de corona-polikliniek. Daar wordt eerst onderzocht of een patiënt besmet is met het coronavirus.

De nieuwe polikliniek is gescheiden van andere poliklinieken en verpleegafdelingen en krijgt een aparte ingang. Dit doet het ziekenhuis om verspreiding van het virus in het UMCG te voorkomen.

Het coronavirus in het kort