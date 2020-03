Restaurant 't Feithhuis in Groningen kookt vanaf dinsdag voor de voedselbank in de stad. Het initiatief wordt van alle kanten financieel gesteund. Particulieren en bedrijven doneerden gezamenlijk al ruim 7.000 euro.

Nadat zondag bekend werd dat cafés en restaurants voorlopig de deuren gesloten moeten houden vanwege het coronavirus, ontstond binnen het team van 't Feithhuis het idee om in de lege keuken maaltijden te bereiden voor de voedselbank.

Aan de ene kant krijgen de armere gezinnen dagelijks een verse maaltijd, legt restauranteigenaar Keimpe Postema uit. Aan de andere kant plukken ook lokale leveranciers, zoals de slager, hun vruchten van de actie.

"We werken in eerste instantie zoveel mogelijk met de producten die we zelf nog hebben liggen, of die we van andere restaurants krijgen, maar we zullen ook producten en ingrediënten moeten inkopen", zegt Postema.

De bedoeling is om de eerste dagen vier- tot zeshonderd maaltijden per dag te bereiden, en de komende dagen acht- tot twaalfhonderd.

Postema schat dat daarvoor zo'n 7.000 tot 8.000 euro per week nodig is. "Met de huidige donaties is er een begin, maar daarmee zijn we er nog niet. We willen proberen deze actie vol te houden tot het moment dat we weer open mogen."